"Asímismo, la cogió del cuello e hizo ademán de estrangularla mientras gritaba 'vas a tener que morir para ir al infierno', no cesando en la agresión pese a las súplicas de su propia hija que se despertó alertada por los gritos de auxilio", indica el relato de hechos probados, agregando que la inculpada "golpeó en la cabeza y en el cuello a la víctima con la piedra que sujetaba la puerta del pasillo", objeto que incluso "le introdujo por el ano y después le introdujo los dedos causándole gran dolor".

Además, el tribunal requería a la defensa para que identificase "centro de salud mental o unidad hospitalaria de salud mental donde seguiría la sentenciada tratamiento ambulatorio en caso de obtener el alta terapéutica del internamiento del hospital psiquiátrico penitenciario o, al menos, el domicilio donde fijaría su residencia, con apercibimiento de que, caso de no hacerlo, no podrá ser dada de alta del internamiento y de que, una vez en tratamiento ambulatorio, no podrá cambiar de domicilio sin previa notificación".