Iván Sevilla 31 AGO 2026 - 15:45h.

Una patrulla sorprendió in fraganti al sospechoso saliendo de una vivienda en Rociana del Condado, Huelva

Tras huir y ser perseguido, el individuo acometió contra los policías violentamente con el arma al verse acorralado

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HuelvaUn agente se vio obligado a realizar "dos disparos disuasorios" frente a un presunto ladrón que intentó atacarle "con un machete de grandes dimensiones" en la localidad de Rociana del Condado (Huelva).

Según han informado desde la Policía Local del municipio onubense, una patrulla sorprendió "in fraganti a un sujeto en una vivienda, en actitud sospechosa", por lo que los efectivos decidieron "darle el alto".

Ocurrió durante la noche de este domingo 30 de agosto y, tras esa orden, el individuo no hizo caso, huyendo a pie e iniciándose así una persecución policial por varias calles del pueblo para interceptarlo.

Disparos "para proteger su propia integridad"

Cuando lograron alcanzarlo, "al verse acorralado", el hombre optó por "acometer violentamente" con el arma blanca de larga hoja contra uno de los agentes. Usó "su arma reglamentaria para proteger su propia integridad".

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Posteriormente, una vez ya pasado el peligro, los policías recuperaron "varias pertenencias" sustraídas por el sujeto, además de "sustancias psicotrópicas", es decir, drogas.

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"Afortunadamente y, a pesar de la gravedad de los hechos acontecidos, todos nuestros agentes se encuentran bien", han tranquilizado desde la Policía Local de Rociana, sin detallar si el varón fue detenido o no.