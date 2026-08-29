Claudia Barraso 29 AGO 2026 - 10:09h.

Un conductor dio el aviso de que dos coches de alta gama le adelantaron a toda velocidad en la A-31

El robo del Tesoro de Villena: en menos de cuatro minutos, consiguieron traspasar todas las barreras y hacerse con el motín

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El robo de menos de cuatro minutos del Tesoro de Villena sigue teniendo a la Guardia Civil de Alicante tratando de rastrear los pasos que dieron los ladrones después de hacerse con el botín y desaparecer sin que nadie los haya visto.

Por eso, según ha confirmado el medio ‘Información’, los agentes a cargo de la investigación tratan de seguir su paradero a través de las imágenes de las cámaras de tráfico para averiguar la trayectoria de huida. El único dato que tienen las autoridades es que, pocas horas después, un conductor alertó de que le acababan de adelantar dos coches de alta gama que circulaban muy rápido por la autovía de Madrid A-31, una carretera que da acceso a otras importantes vías que conectan con diferentes puntos de España.

El asalto fue tan breve porque las alarmas sí saltaron cuando traspasaron la cámara que protegía el Tesoro, además las cámaras también les grabaron tanto dentro como fuera del Museo, pero lo que aún se desconoce es qué rumbo cogieron una vez salieron con su objetivo cumplido. La autovía A-31 se encuentra solo a cuatro minutos en coche del Museo y las posibilidades de huida pueden ser: Madrid, la frontera con Francia o llegar a Andalucía a través de Murcia.

La trayectoria de los ladrones durante 30 o 40 minutos después

Ambas posibilidades son muy buenas para poder huir del país en pocas horas, es por eso que reconocer la ruta de los atracadores 30 o 40 minutos después del asalto sería fundamental para averiguar cuál de esas tres opciones habrían podido elegir y saber cuál es el paradero actual, acotando si estarían dentro o fuera de España.

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Otras de las cosas que han estado comprobando los agentes es si ha habido un vehículo que haya sido quemado con el objetivo de acabar con alguna prueba de este robo, algo que suelen hacer los ladrones para hacer desaparecer cualquier indicio que pueda ser utilizado en su contra para encontrarles. Tampoco han podido encontrar información sobre algún vehículo que haya sido robado o con matrícula falsa.

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Las medidas infranqueables que consiguieron traspasar

Sin embargo, encontrarles y saber cómo consiguieron perpetrar este robo en menos de cuatro minutos está siendo tarea imposible para las autoridades. De hecho, todavía nada impidió que se hiciesen con el Tesoro de Villena a pesar de que estaba en una cámara acorazada de 75 metros cúbicos que estaba diseñada como una estructura independiente y aislada del resto del museo, concebida como una especie de caja para reforzar tanto la conversación como la seguridad de las piezas. La sala tenía aproximadamente 35 metros cuadrados de superficie interior y tres metros de altura.

Una de las grandes incógnitas es cómo los ladrones consiguieron perforar el vidrio laminado de alta seguridad de 10+10 milímetros de grosor, compuesto por dos vidrios templados de 10 milímetros unidos mediante una lámina de butiral de polivinilo.