El menor se había bajado del coche, aunque ninguno de sus acompañantes se percató de que no había regresado

El niño viajaba con su padre, un amigo de este y su hermano de siete años

Compartir







CáceresLa Guardia Civil ha localizado y puesto a salvo a un niño de 10 años que se quedó solo en una estación de servicio de la A-66, a la altura de Aldea del Cano, en Cáceres, después de que sus familiares reanudaran la marcha sin darse cuenta de que el menor no había vuelto a subir al vehículo.

El niño viajaba con su padre, un amigo de este y su hermano de siete años. Las cámaras de seguridad de la estación permitieron comprobar que el menor se había bajado del coche, aunque ninguno de sus acompañantes se percató de que no había regresado. Al tener conocimiento de lo ocurrido, la Guardia Civil inició un dispositivo para localizar el vehículo, que circulaba en dirección norte.

Todo quedó en un susto

La búsqueda terminó cerca de las 23:00 horas, cuando una patrulla consiguió localizar el coche a la altura de Hervás, también en la A-66. Mientras tanto, el menor permaneció bajo el cuidado de los agentes hasta que pudo reunirse de nuevo con sus familiares.

La Guardia Civil recuerda que, especialmente cuando se viaja con niños, es importante comprobar que todos los ocupantes han vuelto al vehículo antes de continuar el trayecto. En este caso, todo terminó en un susto.