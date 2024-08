Rosa María, de 83 años, obligada a abandonar el piso adaptado a su ceguera en Barcelona: "Quieren que el bloque quede vacío"

"Quieren que el bloque quede vacío. No tengo alternativa porque no lo había pensado. Es una cosa que viene por sorpresa. Con mi ceguera conozco centímetro a centímetro dónde está todo para trasladarme de un lugar a otro y hacer mi vida", explica la vecina de la capital catalana en una entrevista a Informativos Telecinco.

El piso en Gràcia y los vecinos del barrio conforman su vida, donde recibe la ayuda de una persona. También de los comercios, que aportan su grano de arena para que la mujer no tenga dificultades a la hora de hacer compras: "Llamo por teléfono, les digo lo que necesito . Una señora va a buscar las cosas, pero si es un día que no puede venir, me lo pueden subir ellos también"

Unas facilidades que desaparecerían si la vecina afectada se ve obligada a abandonar el piso en el que vive desde hace más de una década. "En el momento que me traslade a un sitio desconocido, hasta que lo conozca pueden pasar meses. Y con la edad que tengo cada vez las cosas se hacen más difíciles. No es lo mismo diez años atrás que ahora ", destaca.

Los inquilinos afectados han pedido hablar con la nueva propiedad para encontrar una solución, pero de momento no han logrado reunirse en persona. En el caso de Rosa María, su intención es clara: "Aquí ya voy 'justita', no me sobra nada. Mi necesidad es quedarme. Si yo me fuera de la ciudad o del entorno, quizá ya no podría ir a ver a mi marido a la residencia. Sería muy complicado seguir llevando una vida más o menos estable", sentencia.