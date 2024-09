Carmen Borrego contesta a Paola Olmedo y habla abiertamente de ella: "Ahora sí podemos decir que no es la mujer de mi hijo"

"Es muy curioso que se queje de la exclusiva que yo di y mediante una exclusiva me reclame a mí hablar", dice de Paola Olmedo

Carmen Borrego, a Paola: "Deja a mi hijo tranquilo, sobre todo porque es el padre de tu hijo, no te olvides nunca"

Alejandra Rubio responde a las acusaciones de Paola Olmedo en su exclusiva: "No es verdad"

Carmen Borrego acude al plató de 'Vamos a ver' después de la dolorosa exclusiva que su exnuera realizó en una revista criticándola públicamente y hablando sobre su hijo José María. Ahora, la colaboradora toma la palabra en directo y se pronuncia públicamente.

El primer punto al que se quiere hacer mención Carmen Borrego es la famosa exclusiva del embarazo de Paola Olmedo, donde quiere dejar claro que "no es así" como lo cuenta ella. De hecho, cuenta que la exclusiva estaba pactada con la revista entre su hijo, Paola y ella y, tras echarse su nuera para atrás, Borrego simplemente cumplió con lo firmado en contrato y dio la entrevista.

El segundo aspecto que más le duele de la entrevista de Paola Olmedo es la violencia de sus palabras: "Me llama la atención y me provoca una sensación mala es lo de 'nunca voy a perdonar'. A mí no me han educado así, a mí me han educado en que uno se equivoca". Además, tras esto continúa diciendo: "En el supuesto caso que hubiera hecho algo que te sienta mal, creo que hay que dialogar, sentarse, somos familia... si con los amigos lo hago, imagínate con la familia".

Carmen Borrego, a Paola: "Deja a mi hijo tanquilo, que es el padre de tu hijo"

Uno de los momentos más tensos que se ha vivido en plató es cuando Carmen Borrego se ha dirigido directamente a Paola Olmedo: "La única que no está sorprendida de esta entrevista soy yo, siempre supe que iba a hablar... ahora, desde aquí te pido que contra mí, lo que quieras. Deja a mi hijo tranquilo, sobre todo porque es el padre de tu hijo, no te olvides nunca".

"Me parece muy bien que hable de mi familia bien, estaría bueno, pero no tiene motivos para decir lo contrario. Pero tampoco tiene motivos para decir nada de mi hijo ni de mí, no he sido una suegra que haya tenido un roce con ella", comenta sobre este tema.

Carmen Borrego: "Se queja de mi exclusiva y mediante una exclusiva ella me reclama hablar"

"El estar orgullosa de que nunca me va a perdonar y de ser muy rencorosa, a mí no me lo han enseñado", declara Carmen Borrego mirando a cámara. Acto seguido, Joaquín Prat le pregunta sobre la puerta abierta que deja Paola a hablar con Borrego. "Es muy curioso que se queje de la exclusiva que yo di y mediante una exclusiva me reclame a mí hablar", sentencia con el gesto serio.