El regreso de Carles Puigdemont, desde dentro del entusiasmo de los manifestantes: "Salvador Illa no es nuestro president"

Carles Puigdemont no ha estado en la sesión de investidura de Salvador Illa , pero su figura ha estado presente a lo largo de todo el día . El expresident de la Generalitat ha reaparecido en la mañana de este jueves después de siete años fugado, ha realizado un breve discurso y ha vuelto a desaparecer. De hecho, desde el mediodía sigue en paradero desconocido. El dirigente ha tratado de verse arropado por sus seguidores en la calle. Ha reunido a unos 3.000 y no ha conseguido paralizar el debate en el Parlament. Así ha sido la mañana en el centro de Barcelona.

" El señor Illa no es nuestro president . Aunque lo hagan, no es nuestro president", explicaba otra mujer en la víspera de la reaparición de Puigdemont. Esta ciudadana aseguraba que Junts se había visto "traicionado" por ERC: "Nos ha traicionado a todos", precisaba sobre el acuerdo de la citada formación con el PSC.

Sobre las 09:42 horas, mientras avanzaba la delegación de Junts hacia el Parlament, los medios se han percatado de que Puigdemont no se encontraba en ese grupo. Pensaban en una maniobra de distracción. "Yo lo he visto en el Arco del Triunfo. Con tanta gente, no sabemos. Yo desearía que estuviera dentro del Parlament", señalaba Monserrat Garrido, alcaldesa de Sant Pol de Mar. Posteriormente, se producían momentos de tensión entre algunos manifestantes que apoyan al dirigente y los Mossos. Los agentes han recurrido a gas pimienta para sacar a algunas personas que habían accedido al recinto del Parque de la Ciutadella. A partir de ahí, no hubo novedades sobre el paradero de Puigdemont.