Lola García, directora adjunta de La Vanguardia, sobre Carles Puigdemont: "Ha quemado todos los cartuchos"

García apunta que, a su juicio, "en principio pretendía poner a ERC en una posición difícil " e incluso haciendo que "a algún diputado le temblaran las piernas y no votara la investidura de Illa". Sin embargo, estaba claro desde hace unos días, añade, que "eso no iba a ocurrir".

De este modo, Lola García ha afirmado en Informativos Telecinco que considera que el exmandatario, huido de la justicia española, "ha intentado no defraudar a sus seguidores pero, al mismo tiempo, no dejarse pillar".

No obstante, matiza la directora adjunta de La Vanguardia, "eso no significa que no vayan a surgir problemas" puesto que el nuevo presidente se va a encontrar entre "las exigencias" de Esquerra y "lo que Sánchez le va a pedir", es decir, "que le ayude a explicar esto en el resto de España y no complicarle la vida".