Se cumplen 10 años de la muerte de 'El Boniato', la otra víctima relacionada con Albert López y Rosa Peral

La investigación había arrojado dudas por algunas contradicciones, pero el caso se archivó. Sin embargo, Rosa, una vez fue detenida junto a Albert por el asesinato de Pedro Rodríguez, expareja de ella, ofreció una segunda versión sobre lo ocurrido con 'El Boniato'. En el juzgado 8 de Vilanova i la Geltrú -el que instruyó esta causa- dijo que solo vio al hombre ya fallecido. Es decir, omitió que hubiera perdido el conocimiento y que los tres agentes estuvieran presentes en la caída: "Albert salió corriendo detrás de ese hombre y cuando yo llegué abajo ya estaba muerto. Pregunté qué había pasado y Albert me dijo que lo había matado, que no quería que nadie me tocara. Son cosas que a lo mejor me dijo para vacilarme. A lo mejor el hombre simplemente se murió. No lo sé". A esto se sumó que Rosa le dijo a una compañera de la cárcel de Wad Ras, mientras estaba en prisión provisional por el crimen de la Guardia Urbana, que "Alberto mataba por ella, como cuando lo del mantero, que dijeron que él solo se lanzó y no era verdad". Todo ello hizo que las autoridades reabrieran la causa por el fallecimiento de José Antonio González.