Elisabeth Reyes confirma su crisis con Sergio Sánchez

"Me dice expresamente que si la pareja estuviera rota me lo diría para que diéramos la información, pero lo que no quiere, porque está llevando una vida alejada de los medios, es que esta crisis de pareja la envuelva en un huracán mediático y por eso ha querido aclarar las cosas", desvela nuestra nuestra compañera tras hablar con la que fuera Miss España en el año 2006. Además, ha querido dejar claro que no ha habido terceras personas ni hay mal rollo entre ellos.