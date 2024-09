Kiko Jiménez siembra la duda sobre Maite Galdeano: "Que hable de la relación que mantiene con su madre"

Kiko Jiménez deja caer que Maite Galdeano no se habla con su propia madre

Maite Galdeano ha vuelto a cargar contra Kiko Jiménez en '¡De viernes!'. La madre de Sofía Suescun arremetió duramente contra el novio de su hija, acusándole de, entre otras cosas, grabar continuamente conversaciones con el móvil para luego utilizarlas en su contra. El colaborador de 'Fiesta' responde a todo en una entrevista íntima con Emma García donde se sincera sobre su relación con Sofía y con todo lo que ha vivido junto a su suegra.

Ya la semana pasada, Kiko Jiménez respondió a todo lo que dijo Maite en su primera entrevista y se defendió de sus graves acusaciones: desmintió así que él hubiese insultado a Sofía y, es más, advirtió que era justo al contrario, que era la propia Maite quien habría insultado a su hija. Pero Maite sigue cargando contra él y Kiko aprovecha su trabajo como colaborador en el programa para aclarar ciertos puntos y desvelar algunas vivencias familiares.

Kiko Jiménez: "Sofía está haciendo un ejercicio mental para no sentir a Maite como su madre"

"Estoy agotado", confiesa Kiko al pisar el plató de 'Fiesta'. "Sofía está en un punto en el que no está ni mal ni bien. Está intentando hacer un trabajo mental de no reconocer a su madre, de no sentirla como madre para que no le afecte lo que hace, así le dolerá menos. Es la única forma de apartar ese sentimiento de tanto daño que le hace su madre a través de sus intervenciones, tanto en televisión como en redes sociales", añade.

Emma García le pregunta si se encuentra tan entero como aparenta porque tiene una carga emocional muy dura encima y esta es su respuesta: "Sofía es bastante fuerte, es muy dura, pero yo tengo que estar ahí apoyándola y animándola, aunque tiene momentos delicados y yo tengo que estar ahí", comenta Kiko, quien no duda en considerar que la madre de su novia ha "agobiado y acaparado" a su hija durante mucho tiempo, hasta que la joven ha estallado porque "no podía aguantar más".

Kiko Jiménez y Sofía Suescun no quieren reconciliarse con Maite Galdeano

Kiko no se cree el arrepentimiento de Maite: "Ella lo único de lo que se arrepiente es de haber perdido su lugar, el lugar que tenía". "Ella me compromete porque me trae aquí y tengo que hablar de esto, que se me cae la cara de vergüenza. No sé si es consciente de la situación. Sofía está muy cerrada en banda, hasta yo me estoy sorprendiendo. Yo tengo las puertas muy cerradas, ha dicho cosas muy graves y ha hecho mucho daño a mi familia y a mis abuelos. Lo digo de antemano, Sofía no va a dar ni un paso atrás", sentencia el novio de Kiko.

Kiko Jiménez habla de la relación Maite Galdeano con su madre

Kiko dice que Maite miente continuamente y desvela una pincelada sobre cómo es la situación entre Maite y su madre: "Es algo delicado de lo que ella nunca habla. Tendría que hablar de la relación que mantiene con su madre o con su hermano, de si se habla o no se habla con ellos. Si lo que quiere es televisión, que hable de su vida, que es muy interesante. No acuses a tu hija de abandono, habla de la relación con tu madre, no cargues contra mí, como haces siempre con el efecto espejo". "Ella es la única que ha vivido a costa de su hija y nadie la ha abandonado como un perro", añade Kiko, visiblemente enfadado.

