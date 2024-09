El Priorat, una comarca catalana donde la sequía golpea a la vendimia: "Un racimo que antes pesaba 600gr ahora pesa 30 gr"

Se espera recoger este 2024 entre 4.000 y 5.000 kilos de uva por término medio por hectárea

La sequía ha provocado por segundo año consecutivo el descenso de la campaña de la vendimia en Cataluña, en la que se espera recoger este 2024 entre 4.000 y 5.000 kilos de uva por término medio por hectárea, la mitad de lo que se consideraba hasta ahora una temporada normal.

Las lluvias de esta pasada primavera han ayudado a mantener vivos estos cultivos, entre otros, pero estas precipitaciones no han sido suficientes para garantizar una vendimia satisfactoria, según ha explicado a Informativos Telecinco el responsable de riego de Unió de Pagesos en Priorat, Jordi Aixalà: "Notamos una disminución de entre el 70 y 80% de la cosecha. Este año no ha habido riego, solo agua de la lluvia y las plantas no pueden aguantar más".

Además, el trasvase del Ebro para riego que está previsto para 2027 explica que no les vale y si no se adelanta volverá a tener una regresión: "Dos pantanos que abastecen de riego a la comarca están secos y también los pozos. Las fincas no pueden aguantas más", añade Aixalà.

"Las plantas brotan antes y son más pequeñas"

Por demarcaciones, la vendimia estará en línea con la del año pasado en el Penedès y el Camp de Tarragona, mientras que en el sur de Cataluña, en comarcas como el Priorat y la Terra Alta, la situación no mejora. "Llevamos tres años seguidos de sequía, este año ha llovido 220l. Las plantas brotan antes y son más pequeñas" nos explica el enólogo y viticultor de la bodega ClosPachem, Pep Riba.

"Un racimo que antes pesaba 600gr ahora pesa 30 gr. Hay desequilibrios en la maduración por la falta de agua", añade Riba, preocupado por la situación del sector al que se dedica. En su finca han perdido el 70% de la cosecha: "Es insostenible, ningún viticultor puede aguantar tres años así. La gente mayor no recuerda una sequía tan bestia y las plantas más viejas no están sobreviviendo porque no queda agua".

De este modo, Unió de Pagesos ha pedido al Govern que flexibilice las medidas sectoriales vitivinícolas que permitan a los productores reestructurar viñas y aumentar el número de hectáreas anuales que se puedan acoger a la renovación.

