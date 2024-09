Ada Colau anuncia que dejará el Ayuntamiento de Barcelona y el coliderazgo de los Comuns en octubre

En una entrevista en el digital ' Crític ', que se publicará íntegramente mañana, Colau también explica que no continuará como coordinadora de Catalunya en Comú , cargo que comparte con Jéssica Albiach y Candela López.

Tras varios días de informaciones en los medios que apuntaban a la próxima salida de Ada Colau como edil del consistorio barcelonés, no confirmadas por ella ni por su partido, finalmente la exalcaldesa aclara en esta entrevista su futuro.

"No he querido mantenerme en cargos públicos por inercia, y todo el mundo sabe que desde mi espacio se me propuso ser ministra o diputada. Pero después de ocho años en la alcaldía es bueno tomar distancia para coger ideas y escuchar a otra gente", señala Colau en una conversación con Roger Palà.