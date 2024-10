Rafa Panatieri, segundo puesto en 'The Best Pizza Award', desvela el secreto para hacer una buena pizza

Los pizzeros Rafa Panatieri y Jorge Sastre fueron galardonas el lunes pasado con el segundo puesto en la lista italiana ‘ The Best Pizza Award ’ 2024, un prestigioso ranking que reconoce a los 100 mejores maestros de la pizza del mundo. Sartoria Panatieri cuenta con dos establecimientos en Barcelona que sirven a más de 500 personas al día y uno de sus chefs, Panatieri, desvela los secretos para una buena pizza .

A pesar de la creencia popular de la relevancia de los ingredientes, el pizzero aboga por la innovación , “somos los primeros en hacerlo, una de nuestras pizzas lleva piña con salsa barbacoa”. Así pues, sobre la cultura gastronómica española , cuenta que la gente está abierta a nuevos sabores por lo que, mientras se haga con criterio, todo se puede hacer, “ no hay límites en la cocina ”.

El año pasado quedaron en el sexto puesto del ranking ‘The Best Pizza Award’ 2024, no obstante, pese a su ascenso en la lista, Panatieri manifiesta que lo mejor es mantenerse humilde en este tipo de situaciones. Reconoce que, aunque ahora experimenten una subida en el número de curiosos que quieren probar sus pizzas, las personas se terminan olvidando. No obstante, está orgulloso de todo el trabajo que hace con Sastre y su equipo ya que durante todo el año gozan de un buen número de clientes que quieren probar sus prestigiosas pizzas. Es necesario saber que, para acudir a sus restaurantes de Barcelona, es necesario reservar con una semana de antelación.