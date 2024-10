Los trastornos del neurodesarrollo, detrás de la dificultad de aprendizaje de los niños en el colegio

Precisamente, un 13% de los jóvenes españoles de entre 18 y 24 años no han completado sus estudios de Secundaria. Se trata de la segunda tasa más alta de la Unión Europea, solo superada por Rumanía (15,3 %). Por ello, los autores exponen que, a pesar de que diferentes leyes, decretos y resoluciones vigentes apuntan y promueven acciones para una educación inclusiva, "la realidad es que las intervenciones se llevan a cabo cuando se produce el fracaso, y no antes para prevenirlo cómo sería aconsejable".

Estos trastornos no se curan porque no son una enfermedad, sino" una forma diferente de desarrollo que deriva en una forma diferente a funcionar". Si no se detectan y no se dan las ayudas necesarias que permitan compensar las dificultades, tendrán "una repercusión importante" en el bienestar físico y mental de los niños y de sus familias.