Ada Colau renuncia a su acta de concejala en el Ayuntamiento de Barcelona: "Es bueno cambiar, refrescar ideas"

"Hacía tiempo que en Barcelona no había un modelo de ciudad de futuro para afrontar nuevos retos que hacía tiempo que no se afrontaban, como las desigualdades, la contaminación, la masificación turística, la especulación inmobiliaria ", ha destacado la exalcaldesa en referencia a sus inicios en el consistorio.

"Estaba presente Ada Colau, quien sabe perfectamente la verdad sobre este ser infame. Lo sabían todos, incluso el señor Pablo Iglesias", comenta la víctima. Tras esto, ída Nízar detalla el acoso que sufrió presuntamente de Errejón: "Su insistencia en pedirme mi número de teléfono me incomodó profundamente y cuando se despidio me tocó el culo, me rozó tan desagradablemente".