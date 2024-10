Aída Nízar asegura haber sido víctima de Íñigo Errejón: "Me incomodó y cuando se despidió me tocó el culo"

Aída Nízar confirma que Ada Colau fue testigo: "Estaba presente, sabe perfectamente la verdad sobre este ser infame. Lo sabían todos, incluso Pablo Iglesias"

"Su insistencia en pedirme mi teléfono me incomodó profundamente y cuando se despidio me tocó el culo, me rozó tan desagradablemente", declara

Última hora de Íñigo Errejón: el Gobierno no aclara si Sumar les informó sobre las denuncias de acoso sexual

Cada vez salen más nombres de mujeres que reconocen haberse sentido violentadas o agredidas por Íñigo Errejón. Al principio fueron los mensajes de varias chicas anónimas, luego llegó la denuncia de la actriz Elisa Mouliáa y ahora, pasadas unas 24 horas del comunicado del de Sumar, Aída Nízar confiesa que le tocó el "culo" sin su consentimiento.

En una publicación de Instagram, con una imagen de Íñigo Errejón y con un título bastante contundente: "Acosador sexual sin censura". Así empieza Aída Nízar a relatar la historia que vivió con el exportavoz en el Congreso: "Hace unos ocho o nueve años, cuando vivía en Barcelona y trabajaba con tanto éxito en televisión, conocí a este sujeto en un acto político, donde también estaba presente Ada Colau, quien sabe perfectametne la verdad sobre este ser infame".

Aída Nízar explica que Ada Colau fue testigo de lo ocurrido y añade públicamente: "Que le pregunten a ella y a tantas mujeres de su partido, lo sabían todos, incluso el señor Pablo Iglesias, quien ha recibido múltiples denuncias de mujeres valientes que, lamentablemente, fueron ignoradas. Era un secreto a voces que callaban todos y todas".

Ada Colau sabe perfectametne la verdad sobre este ser infame. Lo sabían todos, incluso el señor Pablo Iglesias

"Recuerdo claramente ese encuentro, cuya insistencia en pedirme mi número de teléfono me incomodó profundamente y cuando se despidio me tocó el culo, me rozó tan desagradablemente", detalla Aída Nízar en su comunicado en redes. Acto seguido, la víctima añade: "Lo ignoré, en vez de partirle la cara... Pero si imagináis el titular, si en ese acto político le escupo o le parto la cara, la que termina detenida soy yo".

"No olvidaré sus palabras: 'Nizar, jamás volverás a trabajar en la televisión en Cataluña'. Y así fue, pero como nunca he necesitado favores de nadie y todo lo que he conseguido ha sido gracias a mis seguidores y al público que siempre me ha apoyado aclamándome y convirtiéndome en la persona más vista en los programas que salgo, decidí no denunciarlo", sentencia el motivo por el que no actuó legalmente contra Errejón.

"Pensé, ¿qué diría la policía? Este político de reconocidísimo prestigio me está acosando, me ha tocado el culo en un acto público y todos lo vieron, pero nadie hizo nada'. No lo entendí en su momento como una amenaza grave, como una intimidación o como maltrato o acoso", continúa dando más detalles Aída Nízar.

Por último, Aída Nízar cuenta qué sintió al ver la noticia de Íñigo Errejón: "Hoy sentí un nudo en el corazón cuando me informaron de la denuncia que ha salido a la luz. ¡Maldito sea ese ser infame! Ojalá termine en prisión".

Suscríbete a las newsletters de Informativos Telecinco y te contamos las noticias en tu mail