Campings en zonas inundables de Cataluña: Salvador Illa no descarta "medidas drásticas" tras la DANA

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa , ha avisado de que hay campings en Cataluña que preocupan al Govern al encontrarse en zonas inundables , y no ha descartado tomar alguna "decisión drástica" al respecto tras las consecuencias de la DANA , que ha dejado más de 200 muertos , principalmente en la Comunidad Valenciana y también en Castilla-La Mancha y Andalucía.

"Ya se estaba trabajando en esto, no lo ha iniciado mi Govern, pero si deben tomarse soluciones, determinaciones o decisiones , yo lo que digo es que las tomaremos", ha indicado en una entrevista de este lunes en Catalunya Radio, cuando se cumplen 100 días desde que está al frente del Ejecutivo catalán .

Al preguntársele por la gestión de la DANA en la Comunidad Valenciana por parte presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, ha pedido no buscar culpables: "Justamente por lo que me tocó vivir como ministro de Sanidad --durante la pandemia-- lo que pienso que debe hacerse en este momento preciso en el que estamos, es ayudarnos y no culparnos".