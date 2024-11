Dos Punts, el pequeño paraíso de la lana en Barcelona: "Las madres hacen venir a sus hijos que están de Erasmus"

Alba, la propietaria del comercio, ha recibido un premio a la innovación por atraer un nuevo público gracias a las redes sociales

La tienda, de 32 metros cuadrados, es conocida en diferentes rincones del mundo: "La gente del barrio no sabe del 'boom' en redes"

Dos Punts abrió hace nueve años: "No me lo pensé mucho y durante un año y medio no dejé el trabajo que tenía en un museo "

Adaptarse a las nuevas tendencias y hábitos de consumo ha permitido a una tienda de lana recibir el Premio Innovación al Comercio en Barcelona, donde Alba Zarco ha logrado reinventarse en el negocio de las manualidades textiles a través de un comercio de barrio que llega a todos los rincones del mundo gracias a los miles de seguidores que acumula en redes sociales.

La tienda Dos Punts se ha convertido en un singular paraíso de las lanas en apenas 32 metros cuadrados, aunque su éxito se ha ido tejiendo punto a punto desde el día en el que su impulsividad por cumplir un sueño le llevó hace más de una década a montar la tienda en tan solo un mes y medio.

"Con ocho años aprendí a hacer ganchillo, pero en la adolescencia lo aparqué por el estigma de que era de abuelas y hace unos 13 años volví a coger el ritmo de tejer con mi madre", explica Alba en una entrevista a Informativos Telecinco, sobre la afición que logró convertir en su trabajo de un día para otro al enterarse de que en el barrio había un local en alquiler.

Las redes sociales, una oportunidad para crecer

"No me lo pensé mucho y durante un año y medio no dejé el trabajo que tenía en un museo de Barcelona. Iba de 9:00 a 15:00 horas y la tienda la abría entre semana por las tardes y los sábados durante todo el día. Estuve así hasta que decidí dejar el museo y dedicarme por completo. Necesitaba un cambio laboral. Fue un empuje para intentarlo", recuerda Alba, que estudió joyería y bellas artes.

Desde primer momento, vio las redes sociales como una oportunidad de crecimiento. Así, Alba empezó a acumular pedidos y seguidores: "Hace nueve años, no todo el mundo tenía Instagram. He visto la evolución de la red social. El efecto viral no lo he tenido. Ha sido una suma constante de publicaciones y la tienda se ha hecho muy conocida por los escaparates de las estaciones del año y Navidad".

Para diferenciarse de otras tiendas, la propietaria de Dos Punts decidió optar por una estructuración de la tienda diferente a los comercios de lana tradicionales. "En mi tienda el mostrador es un palet y está al fondo. Los clientes tienen acceso a todas las calidades que quieran. Pueden coger y tocar. Son fibras, tienes que ver si les resulta más suave, les gusta o sienta bien a su piel", destaca.

Vienen de todo el mundo

Un lugar frecuentado tanto por personas mayores como por jóvenes, que pierden el miedo al rechazo a la hora de entrar gracias a internet. "Las redes sociales me sirven de catálogo incluso para la gente del barrio", apunta Alba, aunque su público también está repartido por todos los continentes.

"Vienen de todo el mundo. Un día se bajaron dos chicos de un taxi y me dijeron que acababan de aterrizar de Miami (Estados Unidos) para una feria de alimentación. La mujer les dijo que si venían a Barcelona y no pasaban por la tienda, no podían regresar a casa", recuerda la propietaria de Dos Punts, donde es "habitual" ver a jóvenes de Erasmus en su pequeño comercio: "Las madres hacen venir a los hijos para comprar algo porque van a pasar las Navidades a casa".

Unas ventas que "no dejan de sorprender" a Alba por el paso del público extranjero a su tienda ubicada en Horta: "Para mí sigue siendo la tienda de barrio, que no está dentro de un circuito céntrico al que llegue el turismo". Un motivo de orgullo para Alba, que da a conocer el barrio barcelonés entre sus seguidores.

Premiada por innovar en un negocio tradicional

"En el mundo de las lanas, si les dices Horta, automáticamente lo vinculan con Dos Punts", admite la propietaria catalana, quien considera que existen dos tiendas en una. "Mucha gente mayor del barrio no sabe de este ‘boom’ en redes, para ellos es una tienda de lanas, sin más. Y luego existe otra gente que si la conoce como un nombre que es el público que viene más de redes sociales. La esencia es la misma. Solo trabajo yo".

Como reconocimiento a su trabajo desde hace más de una década, Barcelona Comerç ha galardonado a Dos Punts con el Premio Innovación: "Es un triunfo y soporte para los días que levantar la persiana cuesta un poco más. No todos los días son buenos. Es como una 'palmadita' de que lo estás haciendo bien y eso sienta genial", contempla Alba desde una tienda donde las lanas llegan a todo tipo de público y a todas las partes del mundo.

