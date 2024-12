Los agentes han intervenido un total de 1.027 piercings, 486 agujas sanitarias y 129 envases de tintas para micropigmentación cutánea, que no cumplían con la normativa sanitaria.

Los materiales aprehendidos, que no proceden de la Unión Europea, además de no haber satisfecho los impuestos arancelarios para su entrada en España, no estaban esterilizados ni fabricados de un material acorde con la normativa vigente, "poniendo en riesgo la salud de los usuarios por posibles contagios e infecciones".