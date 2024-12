En este sentido, la líder de los Comuns ha pedido a Illa poder trabajar conjuntamente con el Govern en el decreto antes de su aprobación y acordarlo para que verdaderamente funcione y sea garantista: "No puede haber ni una brecha ".

"No es posible, no se puede gobernar al mismo tiempo para aquellos que tienen intereses que no son diferentes sino que están contrapuestos", ha lamentado Estrada. Sin embargo, Illa ha asegurado que gobierna para todo el mundo sin sectarismos: "Estamos en contra de los privilegios e intentamos hacer políticas a favor de la igualdad".