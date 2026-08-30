Iria Sebastià Barcelona, 30 AGO 2026 - 06:00h.

Fundació Miranda pide apoyo institucional para sostener un modelo que ahorra costes públicos y rescata a animales del maltrato

Un grupo de ponis "pottoka" limpia terrenos secos y de difícil acceso reduciendo el riesgo de incendios sin dañar las montañas

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En una Cataluña biodiversa y cada vez más expuesta a los grandes incendios forestales por el cambio climático, la prevención de los montes pasa a ser prioridad. Fundació Miranda, una entidad que lleva dos décadas dedicada al rescate y rehabilitación de caballos, ponis y burros procedentes del maltrato o el abandono, trabaja para combatir el riesgo a los incendios. Lejos de limitarse a su recuperación, la organización integra a estos animales en proyectos de silvopastoreo y conservación ambiental, convirtiéndolos en "bomberos" para limpiar el matorral y prevenir fuegos que, como advierten los expertos, son cada vez más duros y difíciles de apagar.

La ventaja de los ponis pottoka

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El modelo de intervención se adapta a la variada geografía catalana, abarcando desde los Pirineos hasta la Cataluña central. El terrenos empinados, los ponis de raza pottoka son de gran ayuda. "Al ser pequeños, compactan poco el terreno", señala Rosa Galindo, presidenta de la entidad.

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Además, su peso les permite transitar con agilidad sobre la piedra seca y dura sin romper el terreno, cubriendo zonas donde otros animales o la maquinaria pesada no logran trabajar con la misma efectividad. "Pasan por encima, hacen más trabajo y permiten mantener el bosque limpio de forma natural", remarca Galindo sobre este proceso regenerativo.

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La importancia de la prevención

A pesar del valor de la propuesta, la fundación denuncia la falta de respaldo económico por parte de los departamentos de Agricultura y Ganadería. Una situación que la entidad considera insostenible. "Lo que se gasta en apagar un incendio es mucho más caro que dar soporte a este tipo de asociaciones; podríamos hacer mucho más y mejor con ayudas dedicadas a la prevención", afirma la presidenta. El proyecto se sostiene gracias a la colaboración de otras ONG, microdonaciones y padrinos particulares que financian el cuidado de los équidos.