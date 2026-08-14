El Ayuntamiento de Barcelona ha activado esta tarde el Plan de Actuación Municipal (PAM) por incendios forestales

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Los bomberos han dado por estabilizado el incendio que se ha declarado a primera hora de esta tarde en la montaña de Sant Pere Màrtir, en Collserola (Barcelona), y que ha obligado a confinar de manera preventiva a los vecinos del barrio de Can Caralleu y a cortar la carretera de l’Arrabassada en las entradas por Sant Cugat del Vallès y les Planes.

El fuego ha comenzado en la avenida Pearson de Barcelona y poco después ha enfilado hacia la carretera de les Aigües y la montaña de Sant Pere Màrtir, según ha explicado en declaraciones a los medios el teniente de alcalde de Barcelona Albert Batlle.

Una treintena de dotaciones terrestres y aéreas de bomberos de la Generalitat y de Barcelona han trabajado en las tareas de extinción de este incendio, que se ha declarado a las 15:35 horas y que, poco antes de las seis de la tarde, ha sido dado por estabilizado, aunque todavía queda algún foco secundario, ha precisado Batlle. Según datos provisionales del cuerpo de Agentes Rurales, el fuego ha afectado a unas diez hectáreas.

Confinamiento preventivo de Can Caralleu

El Ayuntamiento de Barcelona había activado esta tarde el Plan de Actuación Municipal (PAM) por incendios forestales en fase de emergencia por el fuego que se ha declarado en la montaña de Sant Pere Màrtir, en Collserola, y ha pedido el confinamiento preventivo de los vecinos del barrio Can Caralleu.

El consistorio pide a la población extremar las precauciones, evitar cualquier desplazamiento hacia la sierra de Collserola y seguir estrictamente las indicaciones de los canales oficiales de los cuerpos de seguridad y emergencias, informa el Ayuntamiento en un comunicado.

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En el incendio, que se ha declarado poco después de las tres y media de la tarde cerca de la carretera de les Aigües, trabajan ya una treintena de dotaciones terrestres y aéreas de Bombers de la Generalitat y de Bombers de Barcelona. A raíz de este incendio y para facilitar el tránsito de los efectivos de emergencias, la Guardia Urbana de Barcelona ha cortado todos los accesos a las pistas forestales y de la carretera de l’Arrabassada en las entradas por Sant Cugat y les Planes.

El aviso del Ayuntamiento de Barcelona

Además, el Ayuntamiento de Barcelona ha emitido un aviso preventivo a todos los municipios limítrofes con el parque natural de Collserola para mantener la máxima coordinación institucional. El incendio ha obligado, asimismo, a desalojar de manera preventiva el restaurante "l'Espai Mireia" de Esplugues de Llobregat, según informa el Ayuntamiento de esta población limítrofe con Collserola en redes sociales. De acuerdo con los primeros datos provisionales facilitados por el cuerpo de Agentes Rurales, el incendio afecta a unas diez hectáreas.

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Los Bombers de la Generalitat trabajan con 10 dotaciones terrestres dando apoyo a los Bombers de Barcelona en un incendio forestal en la sierra de Collserola (Barcelona) este viernes por la tarde, ha informado el cuerpo de emergencias en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

El aviso se ha recibido a las 15.35 horas y el fuego afecta a la montaña de Sant Pere Màrtir. Los Bombers de la Generalitat también han proporcionado un helicóptero bombardero y otro de apoyo.