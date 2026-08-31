Un conductor que huía de los Mossos en sentido contrario provoca un accidente en la AP-7 con nueve heridos en El Papiol, Barcelona
El hombre circulaba en dirección contraria por la AP-7 en El Papiol, Barcelona
El incidente ha dejado nueve heridos, uno de ellos crítico
BarcelonaUn conductor que huía de los Mossos d'Esquadra tras cometer presuntamente un robo provocaba este sábado un accidente con nueve heridos, uno de ellos crítico, al circular en dirección contraria por la AP-7 en El Papiol (Barcelona).
Según informaban los Mossos d'Esquadra, el hombre ha invadido el sentido contrario al encontrarse con una retención y comprobar que había patrullas tras él, para evitar quedar atrapado entre los coches detenidos.
Una colisión con tres turismos
El cuerpo policial ha descartado que se tratara de una persecución al uso y ha precisado que el vehículo había sido detectado previamente, pero que los agentes no lo seguían de cerca.
En la colisión, ocurrida en el enlace con la B-23 en sentido Barcelona, se han visto implicados tres turismos y ha obligado a cortar la autopista durante más de tres horas.
Un herido en estado crítico
Según ha informado el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), el herido en estado crítico ha sido trasladado al hospital Parc Taulí de Sabadell, cuatro heridos en estado menos grave al Consorci Sanitari de Terrassa y otros cuatro leves al Hospital Mútua de Terrassa.
Al lugar del accidente se han desplazado diez ambulancias del SEM y siete dotaciones de Bomberos de la Generalitat, que han tenido que excarcelar a varios de los heridos que habían quedado atrapados en el interior de los vehículos accidentados.