Iria Sebastià Barcelona, 01 SEP 2026 - 07:30h.

La plaza de la Vila de Vilafranca vive una diada de Sant Fèlix inolvidable con cuatro "colles" al máximo nivel

Los Castellers de Vilafranca consiguen descargar por primera vez el pilar de 9

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La plaza de la Vila de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) se convirtió en el escenario de una diada de Sant Fèlix para el recuerdo. En una jornada donde las cuatro formaciones apostaron por construcciones de máxima dificultad, los Castellers de Vilafranca hicieron historia de la tradición al descargar por primera vez el monumental "pilar de 9 amb folre, manilles i puntals". Ante la presencia de miles de personas, el logro causó una auténtica explosión de alegría con vítores entre los "verds" y la plaza, dejando una actuación inolvidable.

Una diada perfecta

“Lo que hemos hecho es una maldita locura”, afirmó, Àngel Grau, el jefe del grupo de Els Verds, protagonistas del mundo casteller estos últimos años, capaces de movilizar a más de 200 personas para este castillo. El líder de los Castellers de Vilafranca, favoritos para volver a ganar el próximo Concurs de Castells de Tarragona, explicó: “Quizás no lo volveremos a ver más”, según informa La Vanguardia.

La Diada de Sant Fèlix 2026 dejó actuaciones históricas para el conjunto de las agrupaciones. La Colla Jove de Tarragona completó la mejor actuación de su historia al descargar sus cuatro castillos. Asimismo, la Colla Vella de Valls selló la que consideran su mejor exhibición en Sant Fèlix tras completar cuatro grandes estructuras, resaltando la cita de Vilafranca como una de las demostraciones castelleras más extraordinarias que se recuerdan.

La Plaza de la Vila de Vilafranca del Penedès, conocida popularmente como "la plaza más castellera", acumula más de 250 años de historia ininterrumpida de "castellers". A pesar de las crisis en los siglos XIX y principios del XX, cuando perdieron popularidad y casi desaparecen, Vilafranca siguió con la tradición en la Fiesta Mayor. La plaza ha visto toda su evolución hasta el día de hoy, en la que cada 30 de agosto con la Diada de Sant Fèlix, reúne a las cuatro mejores "colles" del panorama actual en una de las actuaciones más prestigiosas y exigentes del calendario. Esta plaza ha sido el escenario de hitos como los castillos de diez pisos y o como el de ayer, el primer pilar de 9 con folre, manilles y puntals de la historia.