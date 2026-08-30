Iria Sebastià Barcelona, 30 AGO 2026 - 06:29h.

Tras una agorafobia que la confinó años entre cuatro paredes, Ariadna encontró la salida en la moda y llevo su historia a las pasarelas

La firma utiliza excedentes de telas para convertirlas en piezas éticas y sostenibles desde Vilafranca del Penedès

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La moda es un mundo de pasarelas, luces, cámaras, flashes y mucha rapidez. Ariadna Massana, una joven de Vilafranca del Penedés, quiere recordar con sus diseños el verdadero arte de la moda: la lentitud al enhebrar una aguja, la creatividad y el cariño de cada dibujo, la exactitud de la toma de medidas en patrones y sobre todo, el talento, la habilidad, la destreza y la maestría, para crear cada pieza con un valor ético detrás, rompiendo así con el mito de que la moda va ligada a movimientos tan dañinos como patriarcado o la moda rápida del capitalismo.

En los pueblos, el tintineo constante de una vieja máquina de coser ha sido la banda sonora de muchas casas, como para Ariadna en Les Gunyoles, una pequeña localidad de a penas 300 habitantes. Allí, su abuela cosía para luchar por su independencia, sin imaginar que años más tarde, esa misma vocación por las telas se convertiría en el único faro capaz de guiar a su nieta cuando más lo necesitaba.

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Los bocetos como refugio

La joven diseñadora dio sus primeros pasos en el mundo de la moda como modelo a los 16. Sin embargo, un viaje a Ibiza con sus amigas, dio un inesperado giro a su vida por una sumisión química y agresión. A causa de ello, el estrés postraumático, la depresión y una dura agorafobia marcaron un antes y un después: "Llegué a un nivel en el que me daba miedo incluso ir al lavabo o el propio silencio", recuerda. Pero con su resiliencia y la ayuda de su familia, decidió seguir, estudiando diseño de moda y encontró su motivación entre bocetos.

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Moda ética como trinchera feminista y social

Tras graduarse y especializarse en sostenibilidad, Massana fundó "Alsedà" -apellido de su abuela que da nombre al proyecto- con un objetivo claro: rescatar los excedentes de tejido (deadstock) de las grandes casas de moda en piezas de lujo atemporales desde el Penedès. La propuesta pronto trascendió lo ecológico para convertirse en activismo.

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Ariadna llevó su testimonio a la pasarela 080 con una propuesta performativa sobre la vulnerabilidad y la liberación. La firma ha dado un paso más al aliarse con la asociación Teixintveus —que acoge a mujeres víctimas de violencia de género— para transformar retales con mensajes y vivencias escritas por las propias supervivientes.

(Arte)facto: la moda vuelve a ser arte

De la 080 Fashion Week a París, Alsedà llega a Vilafranca el próximo 2 de octubre, con (Arte)facto, el primer desfile autoproducido de la firma en su tierra natal. Entre las paredes de un claustro, la voz de la soprano lírica Christina Halsen, el sonido de los violines darán vida a las nuevas creaciones. Desde el mismo lugar desde el que un día le costaba cruzar, Ariadna demuestra hoy que se puede vestir con valores: "La moda me ha permitido crear universos para viajar y tendernos la mano unos a otros; mientras pueda seguir creando cosas que ayuden a los demás, valdrá la pena." Porque a veces, la moda no solo nos viste por fuera, sino que su belleza, consigue sanarnos por dentro.