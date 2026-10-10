Mathías ha podido tocar la campaña rodeado de los aplausos de su familia y de los sanitarios gracias a una nueva terapia

El pequeño estaba tan feliz que se ha puesto a bailar antes de chocar los cinco a todos los presentes

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La infancia de Mathías se ha escrito entre los pasillos de hospital y tratamientos. Con tan solo 10 meses, le diagnosticaron leucemia y tuvo que pasar por un trasplante de médula de su hermana y recaídas que volvían una y otra vez. Pero la investigación le ha salvado la vida. Ahora, gracias la terapia CAR-T, el pequeño ha protagonizado un momento muy especial y esperanzador: ha tocado la campana.

Mathías lo ha hecho rodeado de los aplausos de su familia y de quienes nunca dejaron de cuidarle para que pudiese tener la oportunidad de vivir una vida fuera del hospital. El momento ha sido tan emotivo que no ha dudado en bailar para mostrar la alegría que sentía de poder cerrar este capítulo de su vida. Segundos después, ha chocado los cinco con todos los presentes para compartir este momento tan esperado por él y por su familia.

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Mathías entró en remisión en 28 días gracias a una nueva terapia

La terapia CAR-T ha sido desarrollada en la Unidad CRIS de Terapias Avanzadas en Cáncer Infantil del Hospital de la Paz. En tan solo 28 días, con apenas 1,8 centilitros, Mathías entró en remisión y ahora ha podido decir las dos palabras que más estaba deseando decir: "Estoy sano".

El vídeo se ha robado el corazón de todos los usuarios que se han topado con él en redes sociales. Muchos han dejado algunos mensajes de enhorabuena en su cuenta de Instagram. "Mathiaas!!! Eres un campeón! Te queremos", "Qué alegria mas grande amigo" y "Eres sinónimo de esfuerzo y valentía que dios te bendiga enormemente y siempre" son algunos de los comentarios que ha recibido el pequeño.

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Cada campana que suena en el hospital habla de una historia que podrá seguir escribiéndose gracias a los avances en medicina. Unos logros que le dan una segunda oportunidad a todos los niños y niñas que son diagnosticados con cáncer.