El centro de Barcelona está registrando este sábado momentos de tensión durante una concentración de varias decenas de jóvenes, que ha motivado un amplio despliegue de los Mossos d’Esquadra y la Guàrdia Urbana. Ante la posibilidad de nuevos incidentes, varios establecimientos de la zona han protegido sus escaparates y retirado los productos expuestos. La tienda de Apple situada en plaza de Catalunya ha retirado los dispositivos de sus mesas de exposición y ha colocado un aviso en el que informa de que permanece cerrada por motivos excepcionales. Otros comercios, entre ellos Foot Locker, Primark y Zara, habían reforzado también la protección de sus escaparates a última hora de la tarde. Durante la concentración, algunos participantes, varios de ellos encapuchados, han lanzado piedras y botellas contra el cordón policial. Tras advertir a los presentes de que debían abandonar el lugar, los Mossos d’Esquadra han intervenido y han efectuado cargas para dispersar a los manifestantes. Los grupos de jóvenes se han desplazado por distintas calles del entorno, mientras aumentaba la tensión en la zona. La presencia policial se ha extendido por el centro, donde los agentes han realizado identificaciones y cacheos a varios jóvenes. La concentración no figuraba entre las manifestaciones previstas para la jornada, por lo que la aparición de los grupos ha sorprendido a quienes se encontraban paseando por plaza de Catalunya y sus alrededores.