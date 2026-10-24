Redacción Madrid Europa Press 24 OCT 2026 - 16:32h.

Coordinadas por Coespe, unas 50.000 personas han pedido una subida del 6 % de las pensiones para 2027

"Las pensiones cada día son menores con respecto al coste de vida y se nota en nuestros hogares", ha lamentado la organización

Compartir







MadridMiles de manifestantes han marchado este sábado 24 de octubre por Madrid reclamando unas pensiones públicas dignas, ya que "muchas son de miseria", según han lamentado desde Coespe.

La Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones ha pedido la realización inmediata de una auditoría ante la escasa cantidad que reciben una buena cantidad de jubilados, con menos del SMI.

Entre sus principales reivindicaciones está la subida del 6 % para 2027, algo de lo que ya habló Alberto Núñez Feijóo, concretando que deben ajustarse con el IPC, justo lo que desean los pensionistas.

La organización que convocaba esta movilización por la capital española ha advertido de que el aumento del coste de la vida está "devorando los ingresos de millones de personas", incluidos los mayores de 65 años.

PUEDE INTERESARTE Manifestantes y policías heridos en A Coruña tras una jornada que acabó con más tensión y disturbios durante la noche

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Unas 50.000 personas de distintos puntos de España han asistido a la jornada de protesta, según los convocantes. Mientras que para la Delegación del Gobierno de Madrid han sido la mitad, 25.000.

En compañía del sindicato de inquilinas también, han rechazado en cualquier caso la privatización de las pensiones y los recortes. "Hay que blindarlas en la constitución", se podía leer en algunos de los carteles que exhibían.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"Cada día son menores y se nota en los hogares", lamentan

El portavoz estatal de Coespe, Damián Rodríguez, ha expresado su preocupación por el futuro de las pensiones tras las elecciones generales del 29 de noviembre. "Cada día son menores con respecto al coste de la vida y se nota en nuestros hogares", ha lamentado.

Bajo lemas en defensa de las públicas, los manifestantes han pedido "subida de salarios", como se podía ver escrito en otras pancartas, con el fin de no perder poder adquisitivo.

"Luchamos porque los jóvenes, en general, tenemos la idea de que cuando seamos mayores no vamos a tener pensiones", ha dicho uno de los participantes en la marcha a los micrófonos de Informativos Telecinco.

Por eso mismo, a esta movilización también han acudido quienes estas semanas atrás han estado exigiendo una solución a los precios de la vivienda. Un problema que afecta igualmente a los mayores de nuestro país.

"¿Un pensionista que tenga que pagar un alquiler, cómo lo hace?"

Damián Rodríguez ha recordado que la crisis habitacional se nota especialmente en quienes viven de alquiler o ayudan económicamente a sus familiares. Por eso, defiende que las dificultades para llegar a fin de mes no constituyen un conflicto entre generaciones.

Más bien requieren medidas que garanticen unas condiciones de vida dignas para ambos colectivos, los jóvenes y los jubilados. "¿Un pensionista que tenga que pagar un alquiler, cómo lo hace?", se preguntaba una mujer en la manifestación.