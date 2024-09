¿Cómo hacer una copia de tus chats de Telegram?

Telegram, por defecto, sincroniza tus mensajes y medios en la nube, lo que significa que puedes acceder a ellos desde cualquier dispositivo simplemente iniciando sesión con tu id. Esta función hace posible que no se pierdan datos en el proceso, incluso si cambias de dispositivo o reinstalas la aplicación. Para tener un extra de seguridad, es más que recomendable habilitar la verificación en dos pasos para proteger tu cuenta de posibles accesos no autorizados.

Otra manera de mantener una copia de seguridad de tus mensajes importantes es utilizar el chat "Mensajes Guardados" en Telegram. Puedes reenviar cualquier mensaje o archivo a este chat, y estará disponible en todos tus dispositivos que tengan Telegram instalado. Este método es especialmente útil para chats secretos , que no se sincronizan entre dispositivos.

Para asegurarse de que tus datos estén protegidos, es importante revisar las sesiones activas de tu cuenta y cerrar aquellas que no reconozcas o que ya no utilices. Esto evitará posibles accesos no autorizados a tu información guardada.