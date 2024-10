Carmen Borrego responde a su hijo ante su próxima entrevista: "Si enseñamos las pruebas, pongamos todas las cartas sobre la mesa"

Carmen Borrego responde a su hijo ante su próxima entrevista en '¡De viernes!'

Carmen Borrego, a Paola Olmedo: "Ella ya no es de mi familia"

José María regresa para contestar a Carmen Borrego, este viernes a las 22.00 h: "Vengo para quitar muchas caretas"

José María Almoguera se vuelve a sentar en el plató de '¡De viernes!' para contestar a Carmen Borrego y amenaza con contar "muchas verdades". Además, la expareja de José María Almoguera se sigue sincerando con la audiencia para contar su versión de todo lo que ha vivido junto a la familia Campos, en especial los tensos y amargos momentos que ha pasado junto a Carmen Borrego y a su hijo.

Carmen Borrego responde a Paola: "Me alegro de no haberles pagado"

Cansada de todo lo que está pasando, Carmen Borrego ha contestado a ambos este martes en el plató de 'Vamos a ver': "Yo ya no me voy a poner a contestar porque creo que la semana pasada dejé muy clara de forma cronológica cómo sucedió todo. Yo no vendí el embarazo sin que lo supieran y no voy a responderle más a Paola. Es la madre de mi nieto, pero es la exmujer de mujer de mi hijo así que ellos sabrán lo que tienen que solucionar, pero ella ya no pertenece a mi familia", ha comenzado.

Inmediatamente después, Borrego se ha dirigido directamente a su hijo: "Mi hijo que hable lo que quiera porque yo ni estoy asustada, ni tengo miedo, ni nada que temer. Todos tenemos nuestras pruebas y yo podría enseñar muchas cosas que no he enseñado. Lo que no vale es enseñar un mensaje sí y los otros no. Si enseñamos las pruebas, pongamos todas las cartas sobre la mesa", ha sentenciado.

Paola Olmedo ha sido contundente y ha señalado el error tan grave que cometió Carmen Borrego al vender la exclusiva de su embarazo: "No sabía que el estar yo embarazada podía ser un negocio. No iba a vender una cosa para que mi hijo esté expuesto siempre. Con mis hijos no juego".

La expareja de José María ha detallado cómo le anunciaron la noticia a Carmen Borrego: "Tenía 13 días de embarazo. Se lo comentamos y Carmen dijo 'por qué no vendemos la exclusiva del embarazo". El hijo de la menor de las Campos le comentó que no querían venderla, que era algo que tenían que decidir ellos.