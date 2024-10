Sigue cayendo la natalidad en España: los motivos por los que no tenemos hijos

La caída de la natalidad se ha convertido en un asunto cada vez más extendido por todos los países del mundo. En el caso de España, el Centro de Investigaciones Sociológicas ( CIS ) ha hecho su primer estudio sobre fecundidad, familia e infancia, y también es un asunto que genera alerta. El citado documento detalla las razones por las que la mayoría de parejas no tienen hijos, siendo, por lo general, factores económicos, aunque algunos, también por convicción. Informa L. Sólvez, A. Julve, M. Albendea, A. Alasso y J. Polo.

Tal y como ha explicado Leticia Iglesias en el plató de Informativos Telecinco, el estudio ha revelado que el factor económico tiene un gran peso dentro de este tipo de decisiones. El precio de la vivienda y el desempleo son dos agravantes que hacen que muchas parejas decidan no tener descendencia. Sin embargo, el ámbito profesional de las personas cada vez va cogiendo más fuerza, de tal manera que las dificultades para conciliar el trabajo y la vida familiar , además del miedo a frenar una carrera profesional, cogen más fuerza que la importancia de formar una familia.

Un 50% de los encuestados que no tienen hijos han afirmado que les habría gustado tenerlos, mientras que un 36% se siente satisfecho. Vanesa, una de las entrevistadas, dice no tener capacidad económica para ampliar la familia: “No podemos más, porque si no son bebés, necesitan pañales, leche, biberón, colegio, todo”.