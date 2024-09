La edad crítica de una mujer para poder ser madre

Con todo, ha destacado que, en España, ya se está hablando de la notabilidad de la natalidad , que ha pasado de ser un tema que no interesaba a ser un tema que está "bastante candente", tanto a nivel político como en la sociedad, porque "la situación ha llegado a un límite en el cual habría que tomar medidas".

"Aumenta la esperanza de vida, pero no la vida reproductiva de las mujeres"

"Este retraso de la maternidad tiene un efecto sobre cómo la gente concibe sus propias trayectorias; muchas veces cuando somos jóvenes no estamos en contacto con parejas que quieren tener hijos. Los jóvenes ven muy lejos esa maternidad, también porque, gracias al aumento de la esperanza de vida, ven muy lejos el final de esta. Hace falta concienciación para que se entienda que por mucho que aumente la esperanza de vida, no aumenta la vida reproductiva de las mujeres ni su reserva ovárica", cuenta María Miyar, directora de Estudios Sociales del think tank Funcas.