Un estudio elaborado a partir de datos extraídos de diversas filtraciones, algunas de ellas disponibles a través de la 'dark web', advierte sobre cuáles son las contraseñas más usadas . No es extraño constatar que la más frecuente en todo el mundo es '123456' , y no hace falta advertir del peligro que comporta su uso . Concretamente, un hacker especializado tardaría menos de un segundo en descifrarla, según datos de NordPass , que publica el estudio.

Por último, es recomendable comprobar que nuestro correo no está en ninguna filtración. Para ello puedes entrar en Have I Been Pwned, que cuenta con una base de datos de 14 millones de cuentas procedentes de numerosas filtraciones. Si encuentras tu correo allí, lo mejor es cambiar todas las contraseñas de las cuentas en las que hayas usado con ese correo.