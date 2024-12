En este contexto, la Fundación Orange y Save The Children, en colaboración con GAD3 , han realizado un estudio exhaustivo para evaluar los riesgos, beneficios y retos que enfrentan los niños y adolescentes en el entorno digital, con el fin de promover una protección efectiva en este ámbito.

En palabras del director general de Save The Children, Andrés Conde, ha asegurado que está "preocupado" por la situación de "desprotección de la infancia". No obstante, ha señalado el ejemplo que reciben los niños no es bueno: "Tal y como se refleja en el estudio, los padres estamos siendo un ejemplo negativo a la hora de mostrar un comportamiento totalmente adictivo".