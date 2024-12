La privacidad se ha convertido en una de las grandes preocupaciones de los usuarios de internet, algo que hace que cada paso que damos en la red tenga que ser cuidado para no desvelar y dejar en evidencia esos datos que queremos que signa siendo solo nuestros.

Lo habitual es que al navegar no prestemos atención a estos detalles, más allá de aceptar algunas cookies, porque no desvelamos cosas que nos parezcan de vital importancia, sin embargo, con todo conviene tener cuidado, por ejemplo, seguro que muchas personas no se habían planteado la posibilidad de que nuestro historial de navegación revele información privada.