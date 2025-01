En cuanto Adara ve un vídeo repaso de su relación con Rodri, no puede evitar emocionarse : dice que ha sido lo mejor que le ha pasado en su vida, que le echa de menos y que no "mueve ficha" porque tiene pareja. "He empezado a revivir todo. Las personas, en su vida normal, pueden hacer el famoso contacto cero, pero yo no. Las historias me pisan los talones constantemente", declara. Cuando le preguntan si sigue enamorada de él dice que cree que no, pero sonríe y los colaboradores del programa creen que no dice la verdad por protegerle, ya que, actualmente, Rodri es novio de Marta Castro.

Cuando le preguntan qué fue lo que más le enseñó Rodri, Adara revela que hablar de este tema le sabe mal por Marta: "Me duele todo. Me duele acordarme de todo lo que vivimos, todo lo relacionado con él me duele muchísimo. Espero que, algún día, vea todo con perspectiva y poder conocer a una persona que esté para mí. Me gustaría decirle que me tiene ahí para lo que necesite porque está en un momento muy duro y delicado con sus padres, sin entrar en más detalles. Me duele que él esté mal, me tiene para lo que necesite, pero no le voy a a escribir porque tiene su pareja. Yo jamás he estado con una persona con pareja, ni casado, yo respeto mucho".