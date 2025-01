Elsa Mateos, de 'Gran Hermano', comparte su diagnóstico médico: "Estoy en tratamiento, lo han pillado a tiempo"

"Me estáis preguntando que qué me han dicho en la clínica. He estado evitando el tema porque de primeras no os iba a contar nada, pero yo creo que al final ya os cuento siempre todo. El resultado del estudio no fue lo que yo esperaba y fue una noticia bastante mala. He estado un poco triste y no quería deciros nada hasta que me sintiese preparada y capacitada para hacéroslo saber y hablar del tema", ha expresado Elsa Mateos, explicando el motivo por el que no había explicado nada hasta el momento.