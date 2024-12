Los productos no solo aparecerán en los vídeos cortos, sino que también podrán ser añadidos en vídeos en directo. Hasta ahora, las tiendas que vendían a través de la aplicación tenían que redirigir al usuario a su propia página web. De esta forma, TikTok será la que controlará directamente toda la operación .

Si se accede a los términos y condiciones, queda claro que TikTok no se hace responsable de las ventas que se produzcan en la aplicación. Es decir, no es como Amazon, que ofrece una garantía similar en todos sus productos. En su caso “el contrato de compra de productos se produce entre el vendedor y el comprador, no con TikTok”.