Se mide en Megabits o Gigabits por segundo y no necesita la misma un hogar en el que sus miembros se conecten a internet para navegar o usar redes sociales, que otro con varios ‘gamers’ en la familia.

Ahora, la fibra óptica permite configuraciones de hasta 1Gbps en uso doméstico, ya que las empresas pueden contratar más ancho de banda. Además, conviene comprobar si el ancho de banda es simétrico o no. En el primer caso, la velocidad de subida y bajada es la misma; en el segundo no. Cuando comenzó a desplegarse, era habitual encontrarse con tarifas de fibra asimétrica, pero en la actualidad no son nada frecuentes. Si subes archivos a la nube, haces videollamadas o juegas online, es crucial que la velocidad de subida sea suficiente.