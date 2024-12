"Es una buena pregunta, la verdad. Porque los ordenadores cuánticos no son más rápidos que los ordenadores clásicos. Son ordenadores distintos que los ordenadores clásicos, porque funcionan con una lógica distinta. Los ordenadores clásicos o tradicionales funcionan, para simplificar, como un ábaco -los ábacos tienen miles de años de antiguedad-. Pues así funcionan los ordenadores clásicos, lo que pasa es que tienen miles de millones de bolitas y se mueven miles de millones de veces por segundo. Los cuánticos no. Los cuánticos no tienen nada que ver con un ábaco. Siguen reglas distintas, las reglas de la mecánica cuántica. Entonces, no son más rápidos, sino que computan de otra manera. Y hay cosas que son imposibles para los ordenadores clásicos y que los ordenadores cuánticos sí pueden hacer. Sobre todo, problemas que tienen que ver con resolver simulaciones de química o de física. Porque toda la física y la química moderna se basa en la mecánica cuántica. Y para eso necesitamos un ordenador cuántico".