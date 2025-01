Una técnica identificada es la inyección de prompts maliciosos , por lo que se introducen instrucciones ocultas en el texto de entrada para alterar las respuestas de ChatGPT. Por ejemplo, al insertar comandos específicos en una conversación, es posible dirigir al modelo a generar contenido no deseado o a divulgar información sensible. Este método aprovecha la tendencia del modelo a seguir instrucciones implícitas en el texto proporcionado.

Un estudio reciente de la Universidad de Oxford, en colaboración con otras instituciones, ha profundizado en estas vulnerabilidades. El trabajo, titulado "ChatGPT for digital forensic investigation: the good, the bad, and the unknown", al que se puede acceder aquí, analiza cómo ChatGPT puede ser tanto una herramienta valiosa como una potencial amenaza en el ámbito de la ciberseguridad. Los investigadores destacan la necesidad de una supervisión humana competente al utilizar estas tecnologías, enfatizando que, aunque ofrecen beneficios significativos, también presentan riesgos que deben ser gestionados cuidadosamente.