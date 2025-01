¿Cómo detectar reseñas falsas creadas por la IA?

La reciente celebración del Black Friday o las fiesta de Navidad ha sido para muchos consumidores una oportunidad de oro para encontrar gangas, aprovechar descuentos y comprar esos productos que no nos podemos permitir el resto del año.

Las personas solemos ser más emocionales y a usar frases del habla común cuando compartimos nuestra experiencia sobre aquello que consumimos. Los algoritmos todavía flaquean mucho al darle ese toque personal a estas falsas opiniones. Si la reseña parece demasiado académica o perfecta en su escritura, lo más probable es que no la haya escrito un ser humano.

Si no encontramos ningún detalle personal de la experiencia de quien ha comprado el producto (cómo funciona, cuánto cuesta montarlo, la facilidad para comprender el manual de usuario), es casi seguro de que la mano humana no ha intervenido en la escritura de la review. Cuando nos quejamos o alabamos cierta característica de un producto, los humanos sonamos ‘reales’. La IA choca contra su propia autenticidad, porque no la tiene.