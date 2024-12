Cada conductor tiene sus trucos, pero también sus manías . Desde el momento en el que una persona aprende a conducir comienza a adquirir comportamientos únicos , que hacen más sencilla la conducción y que le ayudan a que ponerse tras el volante sea una experiencia más satisfactoria. Estas manías no siempre son del todo seguras, por ejemplo, hay conductores que tienden a ponerse demasiado cerca del coche de delante, por eso conviene aprender a separar esas que conviene corregir, de los trucos que hacen la conducción más sencilla sin dejar de ser segura .

No ser capaz de controlar el vehículo podría poner en peligro tanto a los ocupantes del coche como a las personas que están alrededor, porque, que haga lo que nosotros queremos y no al revés, es indispensable para una conducción segura. También nos ayudará a mantener la integridad del coche, porque puede que no pongamos en peligro a nadie, pero algún obstáculo haga que acabemos con el coche en el taller y además de un disgusto nos toque pagar una buena cantidad de euros.