Las emociones al volante varían entre hombres, mujeres, jóvenes y mayores: ellos se enfadan más y ellas sienten miedo y ansiedad

Conducir nos expone a una serie de conflictos que pueden generar enfado, miedo e, incluso, ansiedad. Y no solo el hecho de llevar el volante, sino acudir al taller o comprar un nuevo vehículo. Sin embargo, no todos gestionamos igual las emociones. No son iguales en el caso de los hombres y de las mujeres y tampoco en las personas más jóvenes y mayores, tal y como muestra el primer estudio neurocientífico realizado en España, sobre la ansiedad y la agresividad al volante.