Así es el nuevo disco de Shakira, que saldrá el 22 de marzo: 8 canciones nuevas, 7 publicadas y un remix

El renacimiento de Shakira , no sólo como artista, sino también como mujer, que comenzó el pasado mes de enero de 2023 se ha materializado en un un nuevo y esperadísimo álbum . La colombiana lo ha bautizado con una de las épicas frases pertenecientes a la letra de su sesión 53 con Bizarrap: "Las mujeres ya no lloran" (las mujeres facturan), que se ha convertido en todo un lema del empoderamiento femenino.

"Mi nuevo álbum, que llega este 22 de marzo, no lo he creado sola sino con todos ustedes, y con mi manada de lobas que han estado allí acompañándome en cada paso. La producción de esta obra, ha sido un proceso alquímico. Al escribir cada canción, me reconstruí a mí misma. Al cantarlas, mis lágrimas se transformaron en diamantes y mi vulnerabilidad en resiliencia", ha escrito la cantante, junto a la portada y el resto de las fotos promocionales (en las que, por cierto, lleva prendas de guerrera).