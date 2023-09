Shakira se acuerda del padre de Piqué en su nueva canción, 'El Jefe': "Mi exsuegro no pisa sepultura"

Una vez más, Shakira la ha vuelto a liar con su nuevo tema y ha utilizado su letra para enviarle un mensaje a otro miembro de la familia de Piqué . En esta ocasión la colombiana se habría acordado de su exsuegro, al que acusaría hasta de no haberle pagado la indemnización procedente a la niñera cuando la despidió.

"Tengo un jefe de mierda, que no me paga bien. Yo llego caminando y él en Mercedes Benz", o "Se acumulan las facturas. Ser pobre es una basura. Mamá siempre me decía, que estudiar todo asegura. Ya estudié y nada pasó. Maldita vida tan dura. Trabajo más que un cabrón y follo menos que un cura", son algunas de las líneas de esta canción.