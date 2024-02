La nueva ilusión de Shakira podría ser un exjugador de la NFL: una fotografía en la fiesta de cumpleaños desató los rumores

Shakira celebró el pasado 2 de febrero su cumpleaños por todo lo alto. La cantante reunió en Miami a muchas de las personalidades más conocidas del país, pero ninguno de los invitados esperaba la presencia del exjugador de fútbol americano Julian Edelman. La cosa no quedó ahí, sino que también posaron juntos y se les pudo ver bastante cómplices durante toda la fiesta... algo que incrementó los rumores de relación.

La colombiana no escondió la instantánea y no dudó en publicarla en sus redes sociales. Una imagen que es bastante llamativa y que tiene su toque especial, ya que Shakira puso una pequeña reseña en el texto de la foto sobre cada persona que aparecía... ¡menos en la de Julian Edelman! En el momento de mencionar al que puede ser su nuevo chico, solamente se limitó a poner su nombre y no decir nada más: ¿Por qué mantiene silencia? ¿A qué se debe tanto secretismo?