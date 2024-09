Adele se despide de los escenarios "por un tiempo increíblemente largo": "Os llevaré en el corazón"

Con el speech que dio en su última actuación en Europa, ha ratificado lo que sus fans ya sabían de antemano: que, después de los diez conciertos que tiene programados en Las Vegas desde el 25 de octubre hasta el 23 de noviembre, dejará de actuar, al menos, temporalmente: "Me queda una decena de espectáculos. Pero, después de eso, no me vais a volver a ver por un período de tiempo increíblemente largo . Os llevaré en el corazón", dijo la artista, a modo de despedida oficial.

Afortunadamente, sus fans ya estaban preparados para esta noticia, pues la artista ya había concedido una entrevista en el medio local ZDF donde afirmó: "No tengo plan alguno para lanzar música nueva. Quiero un gran descanso después de esto y creo que buscaré hacer otras cosas creativas, aunque sea solo por un tiempo". Mientras tanto, terminará en Nevada una gira en la que está haciendo una apoteósico repaso de sus grandes éxitos, como Hello, Someone like you o Set fire to the rain.