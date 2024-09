Festival San Sebastián 2024: Así es el Kursaal de Donosti, el gran protagonista

El Festival de San Sebastián es uno de los eventos cinematográficos más prestigiosos del mundo, y en su edición de 2024, que se celebrará del 22 al 30 de septiembre, el Kursaal de Donosti será, una vez más, el epicentro de todas las miradas. Este emblemático edificio, diseñado por el arquitecto Rafael Moneo e inaugurado en el año 1999, se ha convertido en un símbolo de la ciudad y en un pilar fundamental del festival, albergando no solo las proyecciones más importantes sino también las galas y eventos que marcan la esencia de este icónico certamen.

Aún así resulta curioso saber que Kursaal no es un nombre propio, sino casi una categoría de edificio multiusos. Proviene de las palabras alemanas Kur - cura - y Saal - Sala o salón -, significando literalmente ‘sala de curas’. De esta forma el Kursaal formaba parte de los balnearios decimonónicos centroeuropeos, y se convertía en un edificio de eventos para ellos, lo que lo colocaba en el centro de la vida social de estos emplazamientos. Con el tiempo el nombre Kursaal empezó a usarse en edificios con funciones similares en destinos de veraneo.

Eso fue literalmente el Gran Kursaal de San Sebastián original, construido en 1921, con capital privado y en terrenos ganados al mar. Tenía casinos, restaurantes, cines y todo tipo de salas multiusos. Su destino quedó marcado en 1960 cuando se planeó demolerlo, para construir un nuevo edificio. Este comenzó su fase de planificación entre 1960 y 1965, cerró oficialmente en 1972 , aunque la construcción del actual Kursaal no comenzó - por distintos problemas burocráticos, hasta 1996, para inaugurarse en 1999.

El diseño del Kursaal, con sus dos cubos de vidrio translúcido que parecen emerger del mar, es una obra maestra de la arquitectura contemporánea. Este diseño no solo aporta un aspecto icónico al edificio, sino que también juega un papel en la experiencia del festival. Durante las proyecciones y galas, el edificio se ilumina, c reando un espectáculo visual que complementa la magia del cine. Además, su ubicación frente al mar añade un encanto especial, convirtiéndolo en un escenario perfecto para un festival de la categoría del Festival de San Sebastián.

El festival no se limita a la Sección Oficial. Otros apartados como New Directors, Horizontes Latinos, Zabaltegi-Tabakalera, Perlak, Nest, Culinary Zinema, Made in Spain y Zinemira se presentan en el Kursaal, ofreciendo una mirada diversa y rica a la producción cinematográfica mundial. Este espacio, con su arquitectura moderna y sus avanzadas instalaciones, permite una experiencia cinematográfica de primer nivel, atrayendo a más de 150.000 espectadores y a unos 4.500 profesionales cada año.